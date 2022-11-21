Yasno: Режим відключень електроенергії може тривати до кінця березня

Режим відключень електроенергії в Україні може тривати до кінця березня 2023 року, повідомляє Новое время.

Про це заявив СЕО компанії YASNO Сергій Коваленко у Facebook в понеділок, 21 листопада.

"Енергетики, попри погану погоду, зараз максимально стараються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень стало менше, я хочу, щоб всі розуміли: швидше за все, жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня" , — написав він.

На думку Коваленка, якщо країна-терорист Росія не здійснюватиме нових атак на українську енергомережу, відключення можуть стати менш тривалими.

Він також заявив, що при позитивному сценарії у разі відсутності нових атак можна буде повернути попередній рівень генерації електроенергії, і відключення припиняться. При негативному, якщо енергомережа буде сильно пошкоджена ворожими атаками, доведеться задіяти не лише стабілізаційні відключення, а й екстрені, «при яких світла може не бути дуже тривалий час».

"Мені здається, слід бути готовими до різних варіантів, навіть до найгірших. Запасіться теплим одягом, ковдрами, продумайте варіанти, які допоможуть вам перечекати довге відключення" , - додав Коваленко.

Раніше в компанії ДТЕК заявили, що їхні фахівці працюють над тим, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше 1-2 годин.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 18 листопада заявив, що внаслідок ракетних ударів країни-агресора Росії по критичній інфраструктурі майже половину енергосистеми України виведено з ладу.