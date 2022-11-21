CNN: Росія в 2023 році може застосувати в Україні іранські дрони свого виробництва

Країна-агресор Росія може розпочати виробництво іранських дронів-камікадзе протягом кількох місяців і використати їх у повномасштабній війні проти України наступного року, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN у понеділок, 21 листопада, із посиланням на джерело.

За словами співрозмовника CNN, Іран та Росія уклали угоду на початку листопада, і Тегеран починає передавати Москві креслення та компоненти для безпілотників. Він стверджує, що країна-терорист має намір виготовити тисячі нових безпілотників з іранськими компонентами за отриманими кресленнями.

Очікується, що виробництво може розпочатися за кілька місяців, і «цілком можливо, що Росія зможе використовувати безпілотники на полі бою в Україні наступного року», повідомляє телеканал.

Джерело CNN також заявило, що процес виробництва ударних безпілотників «не складний порівняно з виробництвом іншої зброї».

За інформацією телеканалу, повідомлення західних ЗМІ про те, що Іран готується відправити Росії балістичні ракети та додаткові дрони-камікадзе, «викликали стурбованість у Тегерані». Після цього іранський режим, ймовірно, "переглянув свій підхід на користь виробництва безпілотників у Росії, а не прямої передачі їх Іраном".

Прессекретар командування Повітряних сил Юрій Ігнат раніше заявив, що Росія не зможе швидко розгорнути виробництво іранських ударних безпілотників на своїй території.

До цього видання Washington Post повідомило, що Москва і Тегеран уклали непублічну угоду про початок виробництва бойових іранських безпілотників на території Росії.