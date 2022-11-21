Верещук: Жителів Херсона можуть на зиму евакуювати в інші регіони

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до жителів Херсона і нагадала, що вони на зиму можуть евакуюватися в безпечніші регіони, повідомляє Новое время.

У понеділок, 21 листопада, Верещук написала у себе в Telegram-каналі, що через складну ситуацію з безпекою та проблеми з інфраструктурою в Херсоні жителі можуть на зиму безкоштовно евакуюватися до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси з можливістю потім переїхати в Кіровоградську, Хмельницьку області чи західні регіони України.

Віцепрем'єрка розповіла, що евакуйованим забезпечать безкоштовне житло, гуманітарну допомогу, харчування й медичну підтримку, допоможуть оформити довідки ВПО і грошову допомогу від держави та міжнародних організацій.

Вона також написала, як можна повідомити про бажання евакуюватись:

особисто записатися в Пункті незламності на центральній площі Свободи в Херсоні;

зателефонувати на гарячу лінію Херсонської ОВА за номером 066−637−49−85 або написати в месенджери на номер 098−176−16−98;

написати до чат-боту волонтерської організації Helping to leave: https://t.me/helpingtoleave_bot;

звернутися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції 15−48 або в чат-бот міністерства https://t.me/Minre_1548_Help_Bot.

Раніше Ірина Верещук казала, що на деокупованих територіях у Херсонській та Миколаївській областях розпочинається добровільна евакуація, і держава бере на себе всі витрати.