The Telegraph: Британія постачає Україні вдосконалені ракети Brimstone 2

Британські королівські Військово-повітряні сили постачають в Україну нові ракети з лазерним наведенням Brimstone 2, які мають удвічі більшу дистанцію ураження, ніж попередня модифікація. Їх поставляли для ЗСУ раніше, пише The Telegraph, повідомляє Новое время.

"Ракети вартістю приблизно 175 тисяч фунтів стерлінгів за кожну можуть вражати цілі за лазерним наведенням, яке можуть забезпечувати наземні війська, літаки чи транспортери, або обрати ціль за власним визначенням із попередньо запрограмованого списку за допомогою радара" , — зауважується в повідомленні.

Як зазначає видання, такі ракети зазвичай запускаються з повітря. Проте українські військові використовують вантажівки як мобільні пускові системи.

Британія вперше передала Україні ракети Brimstone близько шести місяців тому. Дальність польоту ракети, запущеної з повітря, становить 60 км, при запуску з наземних установок – близько 12 км.