Ситуація на фронті на ранок 22 листопада: інформація Генштабу

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відобразили атаки окупантів у районах населених пунктів: Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кам'янка, Опитальне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"За минулу добу противник завдав 9 авіаційних, 7 ракетних ударів і зробив понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали об'єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Камишеваха та Новотроїцької Запорізької області" , - зазначили у відомстві.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах обстановку без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника поки що не виявлено.

На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, противник продовжує виконувати завдання щодо прикриття російсько-українського кордону, проведення демонстраційних та провокаційних дій. Здійснив обстріл позицій українських підрозділів у районі населеного пункту Рожковичі Сумської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог веде оборону, здійснює обстріл з танків, мінометів та ствольної артилерії. Зокрема, у районах населених пунктів Орлянське та Лозова Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Майданчик, Макіївка на Луганщині та Терни Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямах супротивник зосереджує свої зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріл з танків та артилерії різних типів об'єктів у районах сімнадцяти населених пунктів. Серед них – Андріївка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Опитальне, Яківка, Веселе та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється на захоплених рубежах. Здійснив обстріл позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Від артилерійського вогню противника постраждали райони двадцять одного населеного пункту, зокрема Богоявленка, Времівка, Вугледар, Золота Нива Донецької області, а також Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Мирне Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, які ведуть оборону та не припиняє артилерійського обстрілу позицій українських військ та населених пунктів на правому березі річки Дніпро.

Російські окупанти ведуть вогонь зі ствольної та реактивної артилерії районами населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Камишани та Музиківка Херсонської області.

"Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни російські окупаційні війська, зокрема в населеному пункті Стрілецьке Генічеського району на Херсонщині, на території бази відпочинку, облаштували тортуру, де утримують і катують громадян України" , - пише Генштаб.

Крім того, українська авіація минулої доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за минулу добу вразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.