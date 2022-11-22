Дилерський центр PEUGEOT та CITROEN відновлює свою роботу

Ми раді повідомити, що офіційний дилер Брендів PEUGEOT та CITROEN у місті-герої Херсон відновлює свою повноцінну роботу, повідомляє Автоцентр.

Уже зараз «Ампір» PEUGEOT CITROEN відчинив свої двері для відвідувачів та готовий записувати на сервісне обслуговування. А також автосалон з готовністю підтримує програму по безкоштовному ремонту автомобілів, які належать державній та комунальній власності.

Попри всі негаразди та труднощі, з якими довелося зіткнутися жителям Херсону, світло перебороло темряву і місто повернулося до свого звичного життя. Бізнес поступово починає відновлювати діяльність, і дилерський центр Брендів PEUGEOT та CITROEN не є винятком, адже «Ампір» PEUGEOT CITROEN відновив роботу аби підтримувати життєдіяльність міста. Так, можна з впевненістю заявити, що «Ампір» PEUGEOT CITROEN готовий приймати відвідувачів, як у салоні, так і на сервісі. Дилерський центр знаходиться за адресою Новомиколаївське шосе 7а, поруч велика транспортна розв’язка міста, а також автовокзал. Уже зараз можна завітати в автосалон та замовити новеньке авто у виробництво. Менеджери дилерського центру допоможуть підібрати вам бажаний автомобіль, проконсультують по комплектаціям та вартості, а також допоможуть з оформленням всіх документів.

У свою чергу авторизований сервіс для обслуговування і ремонту автомобілів має 8 підйомників для обслуговування, що дозволяє обслуговувати до 50 авто в день. Довірте піклування про ваш автомобіль професіоналам – вони зможуть надати кваліфіковані рекомендації, пов’язані з процесом експлуатації автомобіля. Це дозволить утримувати ваш автомобіль в справному стані, забезпечувати його надійність і бути завжди впевненим у його високих технічних характеристиках. Що важливо, «Ампір» PEUGEOT CITROEN з готовністю підтримує програму безкоштовного сервісного обслуговування і ремонту автомобілів, що належать державним та комунальним установам нашої країни. Усі ремонтні роботи проводяться за рахунок ТОВ «Пежо Сітроен Україна». Дія даної програми поширюється на наступні категорії авто: швидка медична допомога, служба національної поліції, аварійні служби, комунальні підприємства, що забезпечують безперебійне функціювання інфраструктури, тощо.

Офіційний імпортер автомобілів Брендів PEUGEOT та CITROEN проводить роботи по налагодженню всіх робочих процесів дилерського центру «Ампір» в місті Херсон. Спільними зусиллями найближчим часом буде відновлено безперебійні поставки запасних частин та комплектуючих для автомобілів. Також, будуть розроблені надійні логістичні маршрути для поставок нових автомобілів до салону, аби кожен клієнт мав змогу отримати свій бажаний автомобіль у визначені терміни поставки.