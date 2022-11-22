Укренерго: Планові відключення сьогодні будуть по всій країні

В "Укренерго" повідомили, що протягом доби 22 листопада у всіх регіонах України буде застосовано планові відключення.

"Українська енергосистема все ще повністю не оговталася від шести хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність" , - заявили в компанії.

"Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.

У компанії нагадують, що графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням .