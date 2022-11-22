Розвідка Британії: Україна підриває вплив РФ на Чорному морі

Британська розвідка, посилаючись на інформацію російських ЗМІ про атаку українського морського безпілотника у порту Новоросійська, заявила, що будь-яка демонстрація здатності України загрожувати Новорсійську стане викликом для РФ.﻿ Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє Європейська правда.

Зокрема, 18 листопада 2022 року численні російські та українські ЗМІ повідомили, що на нафтовому терміналі в порту Новоросійськ на чорноморському узбережжі Росії стався напад. Неподалік від нафтового терміналу розташована велика база Чорноморського флоту Росії.

Британська розвідка нагадує, що Чорноморський флот РФ переніс багато своїх підводних операцій до Новоросійська після того, як влітку Україна завдала удару по його базі в Севастополі в окупованому Криму.

"Російське командування, ймовірно, буде занепокоєне загрозами для флотилії десантних кораблів, що базується в Новоросійську. Ці судна є відносно вразливими без супроводу і взяли на себе більш важливу роль у постачанні російських сил в Україні після того, як у жовтні було пошкоджено Керченський міст" , - йдеться в огляді.

У Міноборони Британії зазначають, що хоча повні деталі цього інциденту ще не з'явилися, будь-яка демонстрація здатності України загрожувати Новоросійську, швидше за все, стане ще одним стратегічним викликом для ЧФ.