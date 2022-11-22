Сервісні центри МВС змінили графік роботи

Сьогодні, 22 листопада 2022 року, сервісні центри МВС переходять на новий графік роботи. За даними прес-служби відомства, такий крок було зроблено для того, щоби кожен українець мав доступ до державних послуг, повідомляє Автоцентр.

Повідомляється, що СЦ МВС працюють із вівторка по суботу включно. У будні години прийому з 08:00 до 17:00 без перерви на обід. У суботу – з 08:00 до 15:45 також без перерви на обід. Записатися на прийом можна як онлайн, так і в порядку живої черги.