Сервісні центри МВС змінили графік роботи
Сьогодні, 22 листопада 2022 року, сервісні центри МВС переходять на новий графік роботи. За даними прес-служби відомства, такий крок було зроблено для того, щоби кожен українець мав доступ до державних послуг, повідомляє Автоцентр.
Повідомляється, що СЦ МВС працюють із вівторка по суботу включно. У будні години прийому з 08:00 до 17:00 без перерви на обід. У суботу – з 08:00 до 15:45 також без перерви на обід. Записатися на прийом можна як онлайн, так і в порядку живої черги.
«У регіональних та Головному сервісних центрах МВС графік роботи залишається незмінним – понеділок-четвер з 09:00 до 18:00; п'ятниця – 09:00 до 16:45. В умовах війни, енергетичного дефіциту, коли кожна світлова година на вагу золота, це вкрай необхідний крок», – йдеться у повідомленні.