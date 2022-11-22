Розумний дрон-камікадзе вміє ховатися та нападати лише на озброєних людей

Оборонна компанія Elbit Systems розробила і випустила бойовий дрон Lanius - швидкий і крутий квадрокоптер, що несе вибухівку. Його особливість — у системі навігації та наведення, якою керує не людина, а штучний інтелект, повідомляє Хайтек+.

Дрони тільки починають застосовувати для доставки медикаментів і посилок, а в бойових діях вони вже використовуються повсюдно і активно. Це й не дивно: вони дешеві, легкі в управлінні та здатні виконувати важливі бойові завдання: непомітно спостерігати за супротивником та вражати ворожі цілі.

Ізраїльський Lanius створений для польотів у групах із трьох. Невеликі коптери розташовуються поверх великого материнського дрону, з якого вони злітають. Їхня максимальна вантажопідйомність — 1,25 кг, включаючи летальну або нелетальну бойову частину масою до 150 г. Літієва батарея забезпечує приблизно 7 хвилин польоту.

У простому, незграбному каркасі з вуглепластику вбудовані численні датчики та камери, а також система Nvidia Jetson AI, розроблена спеціально для швидкої інтерпретації потоків даних з низьким енергоспоживанням. Вона сумісна з програмою управління дронами Legion-X, своєю розробкою компанії Elbit, розповідає New Atlas.

Поодинці або у складі групи дрон Lunius може автоматично складати карту вказаної області завдяки своєму ІІ та системам запобігання зіткненням. Він зазначає та ідентифікує об'єкти, що становлять особливий інтерес, а також двері, вікна тощо. Також він може проникати у будівлі та обшукувати їх за допомогою або без допомоги оператора.

Дрон може розпізнавати людей і класифікувати їх як противників чи союзників, комбатантів чи цивільних, озброєних чи ні. При виявленні озброєного противника він пропонує оператору можливість атакувати, використовуючи той арсенал, який є у його розпорядженні. Без команди людину Lanius не нападає.

Додаткова перевага дрону — у можливості влаштувати засідку: сховатись і спостерігати, наприклад, за зачиненими дверима. Якщо вона відкривається і з'являється озброєний супротивник, Lanius вимагає дозволу на атаку.

Каліфорнійський авіаційний стартап Sabrewing показав дослідну модель автономного літального апарату вертикального зльоту та посадки (VTOL) Rhaegal. У першому випробувальному польоті прототип RG-1-A "Альфа" підняв вантаж масою 374 кг, це новий світовий рекорд для дронів цієї категорії.