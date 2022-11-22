Генштаб: ЗСУ вже знищили близько 85 тисяч окупантів
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною вже втратила близько 85 тисяч військових, 2 895 танків, 1 882 артилерійські системи та 395 РСЗВ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 85 000 (+400) осіб ліквідовано,
- танків - 2 895 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 5 827 (+5) од.,
- артилерійських систем – 1 882 (+12) од.,
- РСЗВ – 395 (+2) од.,
- засобів ППО – 209 (+0) од.,
- літаків – 278 (+0) од.,
- вертольотів – 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1537 (+0) од.,
- крилатих ракет - 480 (+0) од.,
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 393 (+15) од.,
- спеціальної техніки – 161 (+0) од.
Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямах.