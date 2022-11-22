Генштаб: ЗСУ вже знищили близько 85 тисяч окупантів

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною вже втратила близько 85 тисяч військових, 2 895 танків, 1 882 артилерійські системи та 395 РСЗВ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.11 орієнтовно склали:

особового складу – близько 85 000 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 2 895 (+3) од.

бойових броньованих машин – 5 827 (+5) од.,

артилерійських систем – 1 882 (+12) од.,

РСЗВ – 395 (+2) од.,

засобів ППО – 209 (+0) од.,

літаків – 278 (+0) од.,

вертольотів – 261 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1537 (+0) од.,

крилатих ракет - 480 (+0) од.,

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 393 (+15) од.,

спеціальної техніки – 161 (+0) од.

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямах.