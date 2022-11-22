Токаєв переміг на виборах президента Казахстану
Чинний глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв переміг на президентських виборах, набравши 81,31% голосів. Про це, з посиланням на заяву голови Центральної виборчої комісії Казахстану Нурлана Абдірова, повідомляє Zakon.kz.
Голоси розподілилися так:
- Касим-Жомарт Токаєв набрав 81,31% голосів;
- Жигулі Дайрабаєв – 3,42%;
- Каракат Абден – 2,6%;
- Мейрам Кажикен - 2,53%;
- Нурлан Ауесбаєв – 2,22%;
- Салтанат Турсінбекова – 2,12%.
- "Проти всіх" – 5,8% виборців.
За інформацією ЦВК, загалом проголосували понад 8,3 мільйона осіб, або 69,44% виборців. Інавгурацію президента заплановано на 26 листопада.