Україна повернула тіла 33 полеглих захисників

22 листопада в Україну повернули тіла ще 33 загиблих військових, заявила прес-служба Мінреінтеграції

"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Вдалося повернути рідним тіла 33 захисники", - повідомили у відомстві.

У Мінреінтеграції додали, що операція проводилася за співпраці Уповноваженого щодо зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.

Усього з початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 696 тел.