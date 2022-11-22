Україна повернула тіла 33 полеглих захисників
22 листопада в Україну повернули тіла ще 33 загиблих військових, заявила прес-служба Мінреінтеграції
"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Вдалося повернути рідним тіла 33 захисники", - повідомили у відомстві.
У Мінреінтеграції додали, що операція проводилася за співпраці Уповноваженого щодо зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.
Усього з початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 696 тел.