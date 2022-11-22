Чистий прибуток банків знизився в 5 разів з початку року - НБУ

Платоспроможні українські банки за січень-жовтень 2022 року отримали 11 млрд. грн. чистого прибутку порівняно з 58,4 млрд. грн. чистого прибутку за аналогічний період 2021 року. Про це повідомляє Національний банк України.

При цьому доходи банків зросли на 32% порівняно з результатом січня - жовтня 2021 року і склали 286,9 млрд грн.

Витрати – на 73% до 275,9 млрд грн, зокрема відрахування до резервів зросли у 14,1 разу до 107 млрд грн.