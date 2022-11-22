Politico: В ЄС почали підготовку дев'ятого пакету санкцій проти Росії

Польща, Латвія, Литва та Естонія, які виступають за більш жорсткі і швидкі санкції ЄС проти РФ, підштовхують інші столиці і Єврокомісію до того, щоб домовитися про верхню межу цін на нафту і дев'ятий пакет санкцій ЄС одночасно, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Politico з посиланням на дипломатів.

Проте деякі дипломати ЄС невдоволені спробою цих країн повʼязати обмеження цін на нафту із новими санкціями, стверджуючи, що пакет ще не готовий і їхнє повʼязування лише ускладнить ситуацію, пише видання.

За словами двох посадовців, дев'ятий пакет санкцій буде зосереджений на багатьох окремих списках, спрямованих проти російських чиновників, пропагандистів, керівників та інших діячів, які підтримують режим Путіна.