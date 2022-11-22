УП: Ракетний потенціал РФ вичерпується: залишилось на 3 масовані атаки

За даними "УП", після останнього ракетного удару по Україні ракетного потенціалу Росії вистачить не більше ніж ще на 3 масовані атаки, стверджують високопоставлені джерела у силовому блоці, повідомляє Українська правда.

"Як переконують "УП" високопоставлені джерела у силовому блоці, станом на середину листопада ракетного потенціалу РФ вистачало ще максимум на три масовані атаки, подібних до 15 листопада" , - йдеться в статті.

Деталі: Водночас, зазначається в публікації, українським силам ППО уже зараз вдається збивати приблизно 70% ракет та іранських дронів-камікадзе.

При цьому для того, щоб відновити свій ракетний запас, Росії потрібно від 14 до 16 місяців.

Зараз Росія витрачає залишки стратегічних ракетних запасів, швидко відновити які власним виробництвом не здатна.

"Російська армія уже вимушена діставати ракети з ядерних запасів, просто скручуючи ядерні боєголовки" , - стверджують автори публікації.

Про проблеми Росії з ракетним потенціалом говорить і те, що вже кілька тижнів Росія шукає можливості для постачання іранських балістичних ракет і більшого числа безпілотників.

"Якби Москва могла оперативно поновлювати запас ракет, то не шукала б імпорту" , - говориться у публікації.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив дані використання російськими загарбниками ракет різних типів.