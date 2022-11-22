Dragon Capital погіршив прогноз спаду ВВП України

Інвесткомпанія Dragon Capital погіршила прогноз щодо реального ВВП України за підсумками поточного року на 2,0 процентних пункти – до 32% і зберегла прогноз його зниження у 2023 році ще на 5,0%, повідомляє Дзеркало тижня.

"Обстріли, ймовірно, продовжаться, а зростання попиту на електроенергію взимку змусить збільшувати масштаб та тривалість відключень (електроенергії)" , - зазначають у компанії.

Роль міжнародних фінансів

Наголошується, що міжнародна фінансова допомога залишається критично важливим чинником забезпечення макрофінансової стабільності. Згідно з оцінками Dragon Capital, останні заяви та кроки міжнародних партнерів дозволяють очікувати збільшення обсягів міжнародної підтримки у 2023 році до $42 млрд з $32 млрд цього року, в основному завдяки США, ЄС і меншою мірою МВФ.

"Надходження коштів від міжнародних партнерів повністю профінансують дефіцит бюджету, який, за нашими оцінками, наступного року залишиться на рівні $38 млрд або 27% від ВВП. Нацбанк, ймовірно, зможе завершити ризиковану практику "друкування гривні" для цілей бюджету наступного року або, принаймні, суттєво скоротити обсяги з очікуваних 400 млрд грн цього року” , – припускають аналітики.

Долар може подорожчати

За їхніми прогнозами, надходження міжнародної підтримки допоможе утримати золотовалютні резерви на прийнятному рівні та уникнути ще однієї корекції курсу гривні, незважаючи на можливе тимчасове погіршення ситуації на валютному ринку у найближчі місяці.

У компанії очікують, що внаслідок пошкоджень енергетичної інфраструктури дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку може збільшитися до $4 млрд. на місяць протягом зимових місяців порівняно з помірними дефіцитом $2,5 млрд. на місяць у серпні-жовтні.

Очікування від 2023 року

Прогноз ВВП на наступний рік базується на припущенні, що Україна поступово звільнятиме окуповані території.

"Ми очікуємо, що внаслідок суттєвого зниження військових ризиків роботу ключових морських портів буде повністю розблоковано, з-за кордону повернеться принаймні половина вимушених мігрантів (близько 4 млн осіб), а український приватний бізнес відновить інвестиційну діяльність... Запуск широкомасштабної програми відновлення української економіки, швидше за все, вимагатиме часу і розпочнеться вже 2024 року" , – припускають в інвесткомпанії.

Раніше повідомлялося, що згідно з офіційними даними, обсяг держборгу України на початок листопада вже наближається до 100 мільярдів доларів. Тобто на кожного українця припадає частка приблизно 2,5 тисяч доларів.

За даними Мінфіну, з початку року найбільшу підтримку Україні надають США та Євросоюз – відповідно 13 млрд і 11,5 млрд, проте якщо США з цього обсягу виділили у вигляді грантів 8,49 млрд, то ЄС як гранти лише 626 млн доларів