FT: У Європі назріває нова міграційна криза

В ЄС бояться, що континент може знову опинитися в скрутному становищі, як кілька років тому під час напливу біженців з Сирії. Про це, з посиланням на Financial Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Кількість заявок про притулок по всій Європі стрімко зростає. В серпні в ЄС, Норвегії, Ісландії і Ліхтенштейні разом зафіксували на 58% більше заявок, ніж за аналогічний період в 2021 році. Такі звернення подали 578,9 тисяч людей. Це зростання, яке частково пов’язане з ослабленням обмежень на подорожі, запроваджених в часи пандемії COVID-19, накладається на прибуття мільйонів біженців з України. Хоча їхні заявки розглядаються за окремою системою.

Видання пише, що в Німеччині зафіксовано 1,1 мільйон заявок від тих, хто втік від вторгнення Росії. І це лише трохи менше, ніж в країну прибуло біженців з Сирії в 2015-2016 роках.

«Наплив породжує страх повторення розколу між країнами ЄС, який виник 6 років тому через розподіл навантаження і політику прийому біженців. Містам важко розселити новоприбулих» , - пише видання.

Намети і спальні мішки біля каналу в центрі Брюсселя стали звичним явищем. Їх також багато в підземних переходах і на залізничних станціях. Люди, які шукають притулку в Європі, змушені чекати місяцями після подачі заявок.

«Система прийому повністю перевантажена» , - сказав Давід Фогель з доброчинної організації Médecins Sans Frontières (MSF).

Через спалахи корости і дифтерії MSF була змушена розгорнути польову лікарню біля будівлі уряду в центрі Брюсселю. За словами Фогеля, ситуація «тяжка». В Німеччині міста поспіхом намагаються створити притулки і переобладнати спортзали і гуртожитки. Голова Асоціації німецьких міст Гельмут Деді раніше цього місяця наголошував на тому, що ситуація дуже тривожна.

«Поглинальна здатність багатьох міст вичерпана» , - сказав він, додавши, що місць в школах і «інтеграційних курсів» для дорослих біженців скоро не залишиться.

В Берліні кажуть, що притулки в місті переповнені. 1600 прохачів про захист і 1200 українських біженців досі чекають на місце, де вони могли б зупинитися. Влада міста збирається розгорнути намети на території колишнього аеропорту Тегель і Темпельхоф. В кожному з них можуть жити до 400 людей.

Financial Times пише, що країни ЄС хвалили за швидку реакцію на приплив мільйонів українців, які тікали від вторгнення Владіміра Путіна. Але тепер напруга через міграцію знову почала охоплювати Євросоюз.

Новий прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, яка не дозволила кораблю з 231 біженцем на борту пришвартуватися в італійському порту, назвала неконтрольовану нелегальну міграцію з Африки і Азії загрозою для її країни. Вона поскаржилася, що Італія не повинна брати на себе тягар розселення і обробки заявок шукачів притулку, тому що для більшості з них країна - це лише двері до Європи.

В понеділок Єврокомісія склала план для скорочення «незаконної і небезпечної міграції». Її розглянуть на зустрічі міністрів внутрішніх справ, яка відбудеться в п’ятницю. Тим часом, уряд Бельгії зіштовхнувся з двома рішеннями Європейського суду з прав людини через нездатність забезпечити житлом шукачів притулку.