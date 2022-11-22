Мінфін: Україна отримала 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС

Україна 22 листопада отримала другий транш на суму 2,5 млрд євро в рамках поточної виняткової восьмої за ліком програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД), повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Загальне заплановане фінансування за цією програмою становить 5 млрд євро.

"Ми щиро вдячні ЄС за надану Україні фінансову підтримку. Отримані кошти значною мірою допоможуть забезпечити нагальні видатки Державного бюджету та підтримати економічну стабільність в державі" , - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Загальна сума наданої Україні макрофінансової допомоги ЄС, починаючи з 24 лютого і до сьогодні, сягає 6,7 млрд євро, додали в Мінфіні.

Передбачається, що останній транш в рамках восьмої програми макрофінансової допомоги, Україна отримає до кінця цього року.

"Європейська комісія виділяє додаткові 2,5 млрд євро для України.

Ми плануємо 18 мільярдів євро на 2023 рік, з регулярним виділенням фінансування. Для термінової відбудови, яка призведе до швидкого та успішного відновлення країни.

Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - написала у Twitter президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо:

18 жовтня Україна отримала перші 2 млрд євро в рамках восьмої програми МФД.

У листопаді цього року Єврокомісія внесла пропозицію щодо виділення Україні додаткових ресурсів фінансової підтримки у 2023 році шляхом започаткування нової масштабної програми МФД у розмірі 18 млрд євро.