Зеленський привітав Токаєва з перемогою на виборах у Казахстані

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з переобраним колегою з Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим та привітав із перемогою на виборах, повідомляє Українська правда.

Про це Зеленський повiдомив у Twitter.

"Привітав президента Казахстану Токаєва з переконливою перемогою на позачергових виборах.

Висловив зацікавленість у подальшому розвитку двосторонніх українсько-казахстанських відносин".

Зеленський також подякував за гуманітарну допомогу від Казахстану.

21 листопада Центральна виборча комісія Казахстану повідомила, що на виборах перемагає з великим відривом Токаєв.