Bloomberg: Єврокомісія визначила межу ціни на газ для ЄС

Європейська комісія розробила проєкт регламенту, в якому пропонується встановити верхній ліміт цін на природний газ, щоб уникнути рекордно високих цін, які спостерігалися в серпні, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Bloomberg.

Комісія пропонує встановити верхню межу на рівні 275 євро за мегават-годину. Це значно вище поточного рівня близько 120 євро, але нижче стрибків, від яких Європа постраждала влітку.

Інструмент інтервенції буде задіяний, якщо ф'ючерси на нідерландській газовій біржі TTF (вона є орієнтиром для біржових цін на газ у всій Європі) досягнуть цього рівня, а спред між цінами на TTF та скраплений природний газ перевищить 58 євро.

Комісія повинна запропонувати остаточну форму так званого механізму ринкової корекції пізніше у вівторок, і наразі обговорення тривають.

Пропозиція все ще потребує схвалення з боку національних урядів, але вона з'явилася після місяців лобіювання деякими країнами-членами дій, спрямованих на стримування цін на енергоносії, які виявилися руйнівними для певних секторів європейської економіки.

Хоча ціни знизилися в останні тижні через м'яку погоду, Москва пригрозила у вівторок подальшим скороченням потоків газу до Європи, що підвищує ймовірність чергового стрибка цін.

Нагадаємо, ЄС раніше вже погодив добровільне скорочення споживання газу на 15%. Проєкт передбачає, що Брюссель буде стежити за виконанням та може активувати обов’язкове скорочення чи переглянути цілі, якщо заходи виявляться неефективними.