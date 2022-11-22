Подоляк: Україна не дозволить "заморозити війну" і не відмовиться від контрнаступу

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не дозволить Росії «заморозити війну» і не відмовиться від визволення українських територій від окупантів, повідомляє Новое время.

У Twitter Подоляк нагадав про російські злочини на тимчасово окупованих територіях.

"Хочете знати, що таке „руській мір“ на окупованих територіях? Це 1000 та 1 спосіб тортур. Це викрадення з дому. Це масові страти та зґвалтування. Тільки через те, що наші люди ідентифікують себе громадянами України" , — пише він.

Подоляк переконаний, що мешканцям тимчасово захоплених територій дає сили пережити окупацію віра, «що цей страшний сон має закінчитись». Також, на його думку, вони побоюються, що Україна відмовиться від звільнення всіх захоплених РФ територій.

"Хочете знати їхній страх? „Замороження війни“, „припинення вогню“ та відмова від контрнаступу як ніж у спину від цивілізованого світу. Ми не можемо цього дозволити: Україна обов'язково звільнить усіх своїх людей з російського концтабору" , — пише він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала сигнали від іноземних лідерів, що російський диктатор Володимир Путін може хотіти "прямих переговорів". У Кремлі це спростували, заявивши, що «публічних переговорів не існує».

4 жовтня Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із Путіним. У ОП заявили, що Київ піде на переговори, коли у РФ зміниться президент.

Згодом Зеленський говорив, що Україна зможе знайти формат для діалогу з країною-агресором, якщо росіяни відступлять із захоплених українських територій і визнають, що «жахливо помилилися».