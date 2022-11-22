Європарламент може визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією

Депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні видання Politico.

Європейські депутати закликають ЄС внести ПВК "Вагнера" до списку терористичних організацій. Група, очолювана близьким союзником президента РФ Владіміра Путіна Євгенієм Пригожиним, брала участь у різних воєнних конфліктах: від України до Сирії, Судану, Мозамбіку та Центральноафриканської Республіки.

Депутати Європарламенту, що представляють весь спектр парламентських груп (від ультраправих до лівих, а також Renew, "Європейська народна партія", соціал-демократи та "Зелені") направили листа від 11 листопада президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та прем'єр-міністр Чехії Петеру Фіалі, чия країна головує у Раді ЄС.

Депутати заявляють, що групу "Вагнера" слід визнати терористичною організацією з огляду на порушення міжнародного права, які члени групи продовжують скоювати в Україні, а також з огляду на "попередні подвиги вагнерівців" у інших конфліктах.

Станом на сьогодні лише одна держава ЄС, Естонія, визнала групу "Вагнера" терористичною організацією, зазначили євродепутати.