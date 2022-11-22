Шмигаль прокоментував чутки про необхідність евакуації взимку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував питання евакуації та закликав довіряти лише офіційним даним від представників влади і держкомпанії Укренерго, повідомляє Новое время.

Про це він сказав під час засідання уряду у вівторок, 22 листопада.

"У нас є державна компанія Укренерго, яка постійно комунікує необхідну чітку інформацію. Є Міністерство енергетики. Є відповідальні представники обласних військових адміністрацій. Президент, уряд також постійно інформують про стан справ. Тому прошу керуватися лише офіційною інформацією" , — заявив він.

19 листопада гендиректор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю ВВС заявив, що допомога енергосистемі України також є внеском у перемогу.

"Якщо споживати менше, то госпіталі, де є поранені бійці, матимуть гарантоване електропостачання. Можна пояснити, що, споживаючи менше або виїжджаючи, люди також роблять свій внесок… Якщо вони (українці — ред.) зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи" , — казав Тимченко.

Його заяву розцінили як заклик до українців на якийсь час виїхати з країни.

Пізніше в компанії заявили, що Тимченко не закликав українців виїжджати через ситуацію з електропостачанням після ракетних ударів РФ. В Офісі президента також сказали, що українцям не потрібно виїжджати з країни.