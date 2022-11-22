Іран та Україна провели зустріч щодо безпілотників, які Тегеран відправляє Росії

Експерти з Ірану та України зустрілися, щоб обговорити інформацію про використання Росією іранських ударних безпілотників у війні проти України, повідомляє Європейська правда.

Цю інформацію у коментарі CNN підтвердив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Така зустріч експертів дійсно відбулася. Я не можу розголошувати деталі, але можу запевнити, що українська сторона продовжує вживати найрішучіших заходів для недопущення використання Росією іранської зброї для війни проти України" , - сказав Ніколенко.

"Україна поінформувала Іран про те, що наслідки співучасті у російській агресії будуть неспівмірними з потенційними вигодами від співпраці з Росією" , - додав він.

Офіційні особи США заявили, що Росія отримала від Тегерана сотні безпілотників.

Представник місії Ірану в ООН раніше повідомив CNN, що був зроблений запит на "спільну зустріч експертів" для розгляду цих звинувачень.