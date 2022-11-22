США додатково виділять Україні $4,5 мільярда: на що підуть гроші

США найближчими тижнями передадуть Україні додатково $4,5 мільярда допомоги. Ці кошти призначені для соціальної допомоги та для зарплат медикам та вчителям, повідомляє Новое время.

Про це заявила глава міністерства фінансів США Джанет Йеллен, повідомляє пресслужба американського Мінфіну.

"Сьогодні Сполучені Штати продовжують підтримувати свою непохитну відданість Україні, мобілізувавши додаткові $4,5 мільярди у вигляді грантів для прямої підтримки бюджету" , — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці кошти почнуть виділятися найближчими тижнями та допоможуть уряду України зміцнити економічну стабільність та підтримку основних державних послуг, включаючи заробітну плату для працівників лікарень, державних службовців та вчителів, а також соціальну допомогу літнім та вразливим групам населення.

"У поєднанні з нашою допомогою у сфері безпеки та величезною хоробрістю українського народу ці кошти є важливим інструментом опору України неспровокованому вторгненню Путіна" , — додала вона.

Йеллен зазначила, що пряма бюджетна підтримка України становить $13 мільярдів у вигляді грантів. Вона також закликала інших донорів збільшити та прискорити свою допомогу Україні.