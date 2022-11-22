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Глава Пентагону обговорив із міністром оборони Китаю війну РФ проти України

Глава Пентагону обговорив із міністром оборони Китаю війну РФ проти України
Фото: wikipedia.org

Міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок, 22 листопада, провів переговори з китайським колегою Веєм Фенхе, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, глави оборонних відомств зустрілися на полях розширеної зустрічі міністрів оборони країн Південно-Східної Азії у Камбоджі.

Міністри обговорили оборонні відносини США та КНР, а також «питання регіональної і глобальної безпеки». Остін висловив стурбованість поведінкою китайських військових літаків в Індо-Тихоокеанському регіоні. Також глава Пентагону сказав, що стурбований провокаціями з боку КНДР.

"Держсекретар Остін обговорив неспровоковану війну Росії проти України і наголосив, що і Сполучені Штати, і КНР виступають проти застосування ядерної зброї або погроз її застосування", - заявили в Пентагоні.

Міністр оборони США також закликав Китай «утримуватися від подальших дестабілізаційних дій щодо Тайваню» і сказав, що Вашингтон прихильний політиці "єдиного Китаю".

Під час саміту G20 на Балі відбулася перша особиста зустріч президента США Джо Байдена і глави КНР Сі Цзіньпіна від моменту перемоги демократа на виборах.

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