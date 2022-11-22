У тимчасово окупованій Ялті помітили Медведчука та Марченко

У тимчасово окупованій Ялті помітили кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука зі своєю дружиною Оксаною Марченко, повідомляє Новое время.

Відповідний відеоролик опублікувала низка Telegram-каналів.

У повідомленні йдеться, що відео було знято у Ялті. На опублікованих кадрах видно, що Медведчук та Марченко сидять у кафе і, мабуть, чекають на замовлення.

22 вересня стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників, з них 108 – бійці Азова.

П'ять командирів гарнізону Азовсталь обміняли на 55 російських військових, вони залишаються в Туреччині щодо гарантій захисту та безпеки.

В обмін на решту 210 бійців Україна віддала країні-агресору нардепа Віктора Медведчука підозрюваного в держзраді.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що обмін став для Медведчука тяжкою травмою.

"Він як політичний фактор, як олігарх, як бізнесмен, як агент впливу, він абсолютно декласований" , - зазначили там.

2 жовтня газета The Washington Post повідомила, що кремлівський диктатор Володимир Путін особисто наполіг на тому, щоб Медведчука обміняли на героїв Маріуполя.