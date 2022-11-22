Зеленський розповiв, скільки ще міст і сіл мають звільнити ЗСУ

Україна має звільнити ще близько двох тисяч своїх міст та сіл, окупованих Росією, повідомляє Ділова столиця.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час виступу перед Конгресом мерів і голів муніципалітетів Франції.

"Загалом міст та сіл, які нам ще належить звільнити та відновити – близько двох тисяч. Мінімум десятки з них зруйновані ударами російської армії повністю, як Маріуполь чи Волноваха. Коли ж український прапор повертається на звільнену територію, ми робимо все, щоб разом із ним повернулося нормальне життя. Ось чому Україна так вдячна всім, хто підтримує нас, нашу оборону, фінанси, відбудову. Це буквально допомога в порятунку життя" , — сказав український лідер.

Зеленський розповів, як росіяни знищують всю інфраструктуру на окупованих територіях, а коли втікають – крадуть усе обладнання, яке забезпечувало життєдіяльність міста.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що ЗСУ вдалося вже деокупувати 1 886 населених пунктів.