Подоляк: Росія втратить вплив після визнання її країною-спонсором тероризму

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що після визнання Росії державою-спонсором тероризму Москва втратить вплив на еліти інших країн, повідомляє Новое время.

В етері телемарафону Подоляк прокоментував майбутнє голосування у Європарламенті за резолюцію про визнання РФ спонсором тероризму.

Радник переконаний, що країни Європи ухвалять резолюцію і зроблять абсолютно проукраїнське рішення.

"Репутаційно це вкрай негативно позначатиметься на РФ, тому що країна, яка є спонсором тероризму, не зможе бути, наприклад, спонсором культурних, спортивних, політичних заходів. А для Росії це є ключовим інструментом впливу на чужі еліти" , — заявив Подоляк.

Він додав, що у Європі дуже мало країн, які можуть виступити проти резолюції або захочуть утриматися від голосування в Європарламенті.

Напередодні нардеп Єгор Чернев повідомляв, що парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, якою визнала Росію державою-терористом та закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал.

13 жовтня ПАРЄ ухвалила резолюцію про підтримку України та визнання режиму РФ терористичним.