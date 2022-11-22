В Офісі президента відреагували на черговий скандал з Орбаном

В Офісі президента України прокоментували черговий скандал з угорським лідером Віктором Орбаном, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка.

Подоляк написав у своєму твіті, що кожен, хто в XXI столітті хоче заробити політичні бали, паразитуючи на історичних травмах, створює загрозу міжнародній безпеці.

"Найкровопролитніші війни розгоряються тоді, коли маленькі лідери починають марити Великими Імперіями" , - наголосив він.

Це був безпосередній натяк на нещодавній інцидент, коли прем'єр Угорщини Віктор Орбан одягнув на футбольний матч між Угорщиною і Грецією шарф із картою "Великої Угорщини", до складу якої увійшли, зокрема, території України та Румунії.

"Незасвоєні уроки історії повторюються. Навіть угорською" , - зазначив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що сьогодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у новий скандал через шарф із картою "Великої Угорщини". На ньому була зображена карта Угорщини з частинами країн ЄС, а саме України, Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії.

Тим часом Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини і вручило йому "тверде несхвалення" вчинку Орбана.