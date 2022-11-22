ОГП: Екс-міністру Табачнику повідомили про підозру у держзраді

Міністру освіти часів Віктора Януковича Дмитру Табачнику повідомили про підозру в державній зраді через допомогу гауляйтерам окупованих частин Херсонської та Запорізької областей Володимиру Сальдо і Євгену Балицькому, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Офіс генпрокурора.

У повідомленні про підозру від 22 листопада йдеться, що Табачник не пізніше 1 травня 2022 року, тобто вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україні, перебуваючи за невстановленою адресою, "надав згоду на співпрацю з представниками Федеральної служби безпеки РФ та вирішив допомагати останнім у проведенні підривної діяльності проти України".

Зазначається, що Табачник, "діючи від імені представників вищих органів влади РФ, в тому числі Федеральної служби безпеки РФ", організовував та координував діяльність Сальдо й Балицького "у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів".

1 травня Табачник сприяв сконтактуванню Сальдо й Балицького із заступником міністра охорони здоров’я РФ Андрієм Плутницьким для організації та налагодження представниками окупаційної влади процесів у сфері охорони здоров’я на тимчасово окупованих територіях.

У підозрі наводяться дати контактів Табачника з Сальдо та Балицьким, а також телефонні номери й деталі таких розмов.

Зокрема, Табачник підготував на ім’я заступника голови уряду РФ Марата Хуснулліна проєкт документа під назвою "Доповідна записка про необхідність забезпечення озброєної охорони об’єктів життєзабезпечення, начальних закладів, медичних установ та виборчих дільниць на території Запорізької та Херсонської областей" за підписом Балицького і Сальдо.

При цьому 16 серпня Табачник передав контакту під назвою "Олег Вадимович Козлов", який є співробітником 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ РФ, інформацію щодо некомпетентності Балицького у вирішенні питань із створення мережі аптек на тимчасово окупованій території та ціноутворення на фармацевтичну продукцію, а також неналежного зберігання вакцин та інсулінів.