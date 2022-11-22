Джонсон розповів, як деякі партнери України ставилися до загрози вторгнення

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, як деякі партнери України ставилися до загрози повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ до 24 лютого, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю CNN Portugal Джонсон заявив, що позиція деяких західних країн до початку повномасштабної війни дуже відрізнялася від нинішньої, коли країни ЄС надають тверду підтримку Україні.

"У певний момент німці вважали, що якщо це станеться, що стане катастрофою, то було б краще, якби все це закінчилося швидко, а Україна впала" , — сказав експрем'єр Британії і послався на «економічні причини» для такої позиції.

Також, за словами Джонсона, "французи до останнього заперечували" загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Політик також розкритикував початкову реакцію Італії на загрозу, сказавши, що тодішній уряд Маріо Драґі «у якийсь момент стверджував, що не зможе підтримати позицію, яку ми займаємо», виправдовуючи це своєю "величезною" залежністю від російських енергоносіїв.

Джонсон додав, що після 24 лютого позиція європейських країн швидко змінилася, і привітав жорсткі санкції ЄС проти країни-агресора: «…Німці, французи, італійці, президент США — усі побачили, що вибору просто немає. Тому що ви не можете домовитися з цією людиною [Путіним]».

Борис Джонсон, який активно підтримував Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії, 7 липня оголосив, що подає у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії через конфлікти в уряді. Він залишався на посаді до обрання нового лідера політсили. Уряд Британії зараз очолює Ріші Сунак, який 19 листопада приїхав в Україну.