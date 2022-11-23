WSJ: ЦРУ шукає для співпраці невдоволених війною росіян

Заступник директора ЦРУ з операцій Девід Марлоу заявив, що у відомстві «відкриті до співпраці» з росіянами, незадоволеними війною в Україні. Про це з посиланням на The Wall Street Journal, повідомляє Новое время.

Марлоу використав свій перший особистий публічний виступ з моменту призначення на посаду у 2021 році для того, щоб звернутися до потенційних агентів.

Він заявив, що вторгнення в Україну стало величезним провалом для президента Росії Володимира Путіна та відкриває можливості для західних розвідувальних агенцій серед незадоволених росіян.

"Путін був у своєму кращому моменті за день до вторгнення, коли він ще мав можливість примушувати Україну, впливати на НАТО і демонструвати, що Росія - сильна держава. Він упустив усе це.

Ми шукаємо по всьому світу росіян, яким це (війна в Україні – ред.) так само огидно, як і нам. Тому ми відкриті для співпраці" , - сказав він.

Заява Марлоу прозвучала на тлі раніше висловлених міркувань колишніх високопоставлених офіцерів ЦРУ про те, що вторгнення в Україну створює сприятливий ґрунт для вербування агентів серед незадоволених російських військових, олігархів, стан яких зменшився через санкції, бізнесменів та інших осіб, які втекли з країни.