ISW: РФ готує напад під чужим прапором на Бєлгородську область

Аналітики інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль створює інформаційні передумови для нападу під чужим прапором у Бєлгородській області Росії, повідомляє Українська правда.

За висновками інституту, Кремль, схоже, створює інформаційні передумови для нападу під чужим прапором у Бєлгородській області (РФ), ймовірно, намагаючись відновити громадську підтримку війни в Україні.

При цьому ISW зазначає, що кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотези про те, що українські війська прагнуть вторгнутися в Бєлгородську область, а інші російські джерела зазначили, що окупантам необхідно відновити контроль над Куп'янськом Харківської області, щоб мінімізувати загрозу нападу з боку України.

При цьому губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також опублікував кадри, що демонструють будівництво фортифікаційних споруд лінії "Засічна" на кордоні між Україною та Бєлгородською областю.

А фінансист ПВК Євген Пригожин пояснив, що "Вагнер" будує "Засічну лінію" після зміни назви з "Лінії Вагнера", оскільки "багатьом в Росії не подобається діяльність приватної військової компанії "Вагнер".

Аналітики відзначають, що російські заяви про неминучий напад України на Бєлгородську область є абсурдними і спрямовані лише на те, щоб залякати широку громадськість для підтримки війни.

"Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні в Росію і не має можливості зробити це в таких масштабах" , – переконані експерти ISW.

В інституті також відзначають, що Підтримка безглуздого вторгнення Росії зменшується серед російських мешканців прикордонних регіонів та решти країни після мобілізації та військових невдач.

Основні висновки аналітиків ISW: