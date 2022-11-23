У Туреччині стався землетрус

Землетрус магнітудою 6,1 стався на північному заході Туреччини в середу вранці, внаслідок чого постраждали щонайменше 22 особи, повідомляє Українська правда.

За даними Геологічної служби США, підземні поштовхи сталися приблизно за 170 кілометрів (105 миль) на схід від Стамбула.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу повідомив, що інформації про людські жертви не надходило.

Міністр охорони здоров'я Фахреттін Кока зазначив, що 22 особи отримали поранення, зокрема один із них був серйозно травмований після того, як у паніці вистрибнув із будівлі.

Турецька влада заявила, що епіцентр землетрусу знаходився в районі Голяка провінції Дузче, хоча він також сильно відчувався в Стамбулі.