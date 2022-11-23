Погода в Україні на 23 листопада: Ожеледиця, місцями мокрий сніг з дощем

Сьогодні, 23 листопада, у деяких областях України синопіки прогнозують дощ із мокрим снігом, місцями ожеледиця. Температура у Києві близько 0°. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру, повідомляє Ділова столиця.

"Вночі у східних та південно-східних, вдень у західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях мокрий сніг та дощ, вранці та вдень у більшості західних областей ожеледиця; на решті території без істотних опадів" , - пишуть синоптики.

Вранці у західній та південній частині туман. На дорогах, крім південної частини та більшості центральних областей, місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західних, північних та більшості центральних областей вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на решті території вночі близько 0 °, вдень 2-7 ° тепла, на крайньому півдні 8-13 °.

На Київщині без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в області вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.