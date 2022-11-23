Ситуація на фронті вранці 23 листопада: інформація Генштабу

Минулої доби підрозділи Сил оборони відобразили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське та Мар'їнка Донецької області, повідомляє Ділова столиця.

"За минулу добу противник завдав 5 ракетних ударів по населених пунктах Харківської та Донецької областей, здійснив близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню щодо позицій наших військ та міст і сіл" , - зазначили у відомстві.

На Волинському та Поліському напрямах обстановки без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує проведення демонстраційних та провокаційних дій. Здійснив обстріл з реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області та Нововасилівка, Кустине, Дружба, Вільна Слобода та Шалигіне Сумської області.

На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Білгородської області противник утримує угруповання військ щодо демонстраційних дій. Періодично веде обстріл із мінометів та ствольної артилерії позицій українських військ. Обстріляв райони населених пунктів Стрілка, Глибоке, Червоне, Ізбицьке та Огурцове Харківської області. Здійснив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи у районі населеного пункту Стариця. ДРГ знешкоджено вогнем українських підрозділів. Ворог відійшов.

На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти ведуть оборону, здійснюють обстріл з танків та артилерії, зокрема в районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове та Вишневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Майданчик, Ямполівка та Білорусь.

На Бахмутському та Авдіївському напрямах супротивник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстріляв з танків та всього спектру артилерії райони населених пунктів Спірне, Вимка, Берестове, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Яківка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Невельське.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Зафіксовано обстріл позицій Сил оборони та районів населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка, Новопіль на Донеччині та Зелений Гай, Дорожнянка, Темування, Полтавка, Червоне та Горіхів Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, покращує фортифікаційне обладнання позицій, не припиняє артилерійського обстрілу позицій українських військ та населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар'ївка Дніпропетровської області; Дудчани, Качкарівка, Новотягинка, Токарівка, Понятівка, Антонівка та Дніпровське Херсонської області та міста Херсон.

У відомстві пишуть, що спостерігається додаткове обладнання супротивником оборонних рубежів уздовж ділянки автодороги Каховка – Мелітополь, Херсонської та Запорізької областей.

"У місті Севастополь, на базі одного з навчальних закладів, йде підготовка операторів безпілотних літальних апаратів як російського, так і іранського виробництва. Термін підготовки зазначених фахівців складає до трьох тижнів. Наразі готується близько 30 військовослужбовців" , - зазначає Генштаб.

Там додали, що окупанти продовжують зазнавати втрат. Так, у населеному пункті Каланчак Херсонської області у місцевій лікарні не вистачає ліжкомісць для розміщення поранених загарбників. А до населеного пункту Великі Копані протягом попередньої доби доставлено близько 40 поранених окупантів.