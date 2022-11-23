Які зимові шини кращі: вузькі чи широкі?

Теорія шинної науки досить складна - надто багато факторів впливає на зчеплення колеса з дорогою, повідомляє Автоцентр.

Одна і та ж шина поводиться по-різному за різних умов: на зчеплення впливає щільність льоду та снігу, знос протектора, температура повітря, швидкість машини та траєкторія її руху. Тому і важко робити однозначні висновки про більшу чи меншу ефективність вузьких та широких зимових шин. Однак деякі рекомендації дати можна.

Вузька зимова шина

Чим уже протектор шини, тим більшим буде питомий тиск колеса на дорогу. Інакше кажучи, кожен квадратний сантиметр протектора в плямі його контакту з дорогою тисне на асфальт сильніше, ніж у широкій шині. На гладкій слизькій поверхні це плюс, оскільки таким чином ефективніше видавлюється в сторони волога, яка для ковзного колеса служить мастилом. На боротьбу з цією водою спираються конструктори, які проектують протектор зимових шин для заледенілої дороги. Крім того, завдяки більшому питому тиску шашки протектора вузької шини глибше провалюються в укочений, ущільнений сніг (не лід) – це скорочує гальмівний шлях.

Широка зимова шина

Теоретично, через менший питомий тиск широка шина охочіше ковзає по гладкій обмерзлій дорозі. Але на широкому протекторі міститься більше ламелей – дрібних нарізів, які допомагають видаляти воду з контактної плями. І якщо ламелі розташовані грамотно та не зношені, цей факт може переважити фактор меншого питомого тиску. З іншого боку, широка шина дозволяє розмістити в плямі контакту більше шипів, причому стояти вони будуть «широким фронтом» - тобто найбільш вигідною для ефективності гальмування і розгону конфігурації. Але зрозуміло, що це стосується лише арктичних моделей зимових шин.

Дві поради

Щоб говорити про однозначний ефект від використання більш вузьких або ширших шин, потрібно твердо знати, яке покриття буде переважати перед вашим автомобілем на дорозі наступної зими. Так що відверто кажучи, рідко який автолюбитель зможе правильно визначитися, яка зимова шина, вужча або ширша, йому насправді потрібна. Тому пропонуємо дві поради від експертів «Автоцентру».