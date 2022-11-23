Розвідка Британії: Після енергетики РФ може почати бити по медустановам

Якщо раніше Росія використовувала БПЛА-камікадзе іранського виробництва переважно проти тактичних військових цілей та української електромережі, то нещодавно російське командування вирішило атакувати ними медичні установи, заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії, повідомляє Дзеркало тижня.

«Нещодавно російське командування, ймовірно, захотіло, щоб БПЛА іранського виробництва віддавали пріоритет медичним установам як можливим цілям і завдавали ударів керованими боєприпасами, якщо вони будуть виявлені» , - йдеться в повідомленні.

Зосередження РФ на застосуванні БПЛА, очевидно, є наміром компенсувати серйозну нестачу крилатих ракет. Однак ця тактика мала обмежений успіх, адже більшість запущених БПЛА були знешкоджені.

Однак з 17 листопада не було публічних повідомлень про удари іранських дронів-камікадзе, що вказує на те, що Росія, ймовірно, майже вичерпала свої запаси. Проте, найімовірніше, вона шукатиме поповнення.