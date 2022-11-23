Британія вперше надасть Україні гелікоптери

Британія вперше передасть Україні гелікоптери - загалом три Sea King, з яких перший (чи перші) вже в Україні. ﻿Як повідомляє BBC, про це заявив міністр оборони Бен Воллес, повідомляє Європейська правда.

Його заява пролунала в Осло на зустрічі з колегами із союзницьких країн, де обговорюють у тому числі подальшу військову підтримку для України.

Останні шість тижнів українські фахівці проходили навчання у Британії з керування та обслуговування гелікоптерів, які будуть використовуватися для пошуково-рятувальних операцій.

Воллес також повідомив, що Британія надасть додаткові 10 тисяч артилерійських снарядів.

Гелікоптери Sea King раніше використовувалися британськими повітряними силами і флотом, на флоті останній Sea King перестали використовувати у 2018 році.

Загалом Британія - на другому місці після США за обсягами допомоги, які надає Україні.