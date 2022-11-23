Найвищий суд Британії не дозволив Шотландії оголосити референдум про незалежність

Найвищий суд Британії не визнав право законодавчого органу Шотландії самостійно анонсувати другий референдум щодо виходу зі складу Сполученого Королівства.﻿ Про це, з посиланням на Sky News, повідомляє Європейська правда.

Судді одностайно вирішили, що парламент Шотландії не може організовувати другий референдум про незалежність.

Вирок є дуже важливим, оскільки від нього залежить, як перша міністерка Шотландії Ніколи Стерджен зможе реалізувати свої наміри без жорсткого конфлікту з Лондоном. Судді дослідили близько 8000 сторінок аргументації.

Лорд Рід, президент Суду, зазначив, що акт про заснування парламенту Шотландії передбачає, що його повноваження обмежені, зокрема, парламент Шотландії не може виступати із законодавчими ініціативами у питаннях, які є виключною компетенцією парламенту Сполученого Королівства у Вестмінстері.

"Ці виключні питання включають фундаментальні аспекти Конституції Сполученого Королівства, у тому числі союзу Шотландії і Британії" , - аргументував він.

"Відповідно, за відсутності будь-яких змін до визначення поняття зарезервованих питань… парламент Шотландії не має повноважень виступати з ініціативою референдуму про незалежність Шотландії" , - сказав лорд Рід.

"Хоча я спантеличена рішенням Верховного суду, я поважаю його. Він не створює законодавства, а лише інтерпретує його. Закон, який не дозволяє Шотландії обирати своє майбутнє без згоди Вестмінстеру викриває міф про те, що Сполучене Королівство є добровільним партнерством, і додає підстав для референдуму. Шотландську демократію не вийде заперечити. Сьогоднішнє рішення блокує один шлях до того, щоб почути голос Шотландії щодо незалежності. Але за демократичної держави нас не можуть змусити і не змусять замовкнути" , - відреагувала Нікола Стерджен після рішення.

Вона додала, що планує окрему заяву з цього приводу за кілька годин.

Нагадаємо, у червні Нікола Стерджен заявила про намір провести другий референдум про вихід Шотландії зі складу Сполученого Королівства 19 жовтня 2023 року.

Уряд Великої Британії стверджував, що не дозволить провести новий референдум, посилаючись на результати 2014 року й апелюючи до того, що голосування, здійснене без схвалення Лондона, не буде юридично обов'язковим.

Навіть якщо референдум відбудеться, як запропоновано, більшість голосів сама по собі не зробить Шотландію незалежною від решти Великої Британії.

Після обрання Ріші Сунака прем'єром Британії Стерджен закликала до дострокових виборів та знову повторила, що Шотландія має стати незалежною.