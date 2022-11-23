Кличко не виключив евакуації частини Києва зимою

Міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв'ю німецькому виданню BILD не виключає, що частину жителів столиці України доведеться евакуювати у випадку погіршення ситуації з електроенергією і сильних холодів, повідомляє Українська правда.

Через ракетні удари Росії по критично важливих об'єктах інфраструктури України та необхідність заощаджуючи електроенергію Кличко говорить про "найгіршу зиму з часів Другої світової війни", бо відтоді Київ не переживав такої "жахливої зими".

Столиці доводить кожні кілька годин відключати світло в окремих районах, інакше система буде перевантажена.

"Путін хоче змусити людей тікати зі столиці, атакуючи цивільну інфраструктуру. Але він домагається протилежного!..

Ми повинні готуватися і до найгіршого сценарію. Це може статися, якщо буде повсюдне відключення електроенергії, а температура буде ще холоднішою. Тоді доведеться евакуювати частину міста, – але ми не хочемо, щоб до цього дійшло!" , - заявив столичний мер.

Відключення електроенергії – це не просто відсутність світла: водопостачання та опалення тоді також обмежені, ліфти не працюють, усе зупиняється.

Мер сподівається на подальшу підтримку з боку Німеччини та Європи: "Ми дуже вдячні за системи захисту, але нам потрібно більше, особливо для інших міст України. Окрім зброї, нам також вкрай необхідні генератори, захисний одяг та інші гуманітарні вантажі".

Кличко не вважає, що Володимир Путін досягає своїх цілей, підриваючи інфраструктуру України.

"Він (президент РФ – ред.) хоче залякати людей, змусити їх мерзнути, без світла, щоб люди тиснули на Зеленського, щоб він здався. Але цього не станеться. Моє враження: люди будуть тільки злитися, ставати більш рішучими. Ми не помремо і не втечемо, як цього хоче Путін…