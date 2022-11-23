У Молдові масові відключення світла після російських ударів по Україні

По всій Молдові відбуваються масові відключення світла після російського обстрілу інфраструктури України, повідомляє Новое время.

Про відключення світла заявив віце-прем'єр країни Андрій Спину в Telegram.

" Шановні громадяни, сьогодні ми маємо повторення ситуації з 15 листопада. Після бомбардування Росією енергосистеми України в останню годину у нас відбуваються масові відключення електроенергії по всій країні" , - заявив міністр.

Також він додав, що Moldelectrica працює над відновленням підключення до електрики.

У середу, 23 листопада, Росія здійснила новий масований обстріл українських міст та областей, включаючи Київ.