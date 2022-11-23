Єрмак про новий ракетний удар по Україні: Терористи та наївні невдахи

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи масований ракетний удар по Україні в середу, 23 листопада, заявив, що терористи одразу підтверджують, що вони терористи, повідомляє Новое время.

"Терористи одразу підтверджують, що вони терористи — запускають ракети" , — йдеться у його повідомленні у Twitter.

Єрмак назвав російських окупантів «наївними невдахами».

У середу, 23 листопада, Росія здійснила новий масований обстріл українських міст та областей включно з Києвом.

Роботу ППО було чути в багатьох областях (Вінницькій, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській тощо). Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про численні пуски ракет з російських літаків стратегічної авіації Ту-95.

У Києві підтвердили «приліт» в один з інфраструктурних об'єктів, у Київській області - в житловий будинок, у Вінницькій та Львівській — в об'єкти критичної інфраструктури.