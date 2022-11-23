Укренерго: По всій Україні запровадили аварійні відключення свiтла

По всій Україні запровадили аварійні відключення електроенергії після нових ракетних ударів РФ по об'єктах критичної інфраструктури вдень у середу, 23 листопада, повідомляє Новое время.

Як повідомили у пресслужбі Укренерго у Facebook, екстрені відключення діятимуть впродовж доби.

"Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових аварій та підтримки роботи енергосистеми" , — зазначили там.

В Укренерго пояснили, що ремонтні бригади разом із підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу після закінчення повітряної тривоги. Через мороз і крижаний дощ у деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть продовжуватися довше

23 листопада РФ завдала нових ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України в різних областях.

Ракети влучили і по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури в Києві, загинули троє людей, є постраждалий. В українській столиці запровадили екстрені відключення світла. По всьому місту також немає води.