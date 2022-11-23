ОВА: Енергоблоки Хмельницької АЕС відключено від енергосистеми

Енергоблоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми після масованого ворожого обстрілу України 23 листопада, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

"Енергоблоки ХАЕС відключені від енергосистеми. Причина повного знеструмлення - масові терористичні ракетні удари по об’єктах енергетики всієї країни" , - написав він.

Окрім того, наразі відсутня напруга в більшості громадах Хмельницької області (крім Білогір'я, Теофіполя, Полонного та Волочиська).

Також частина міста без води.

Нагадаємо, сьогодні Росія влаштувала черговий масований обстріл України.

Усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС у Миколаївській області були аварійно зупинені через руйнування електромереж.

Окрім того, електропідстанція у Львівській області зазнала двох ракетних ударів.