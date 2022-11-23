ОВА: Енергоблоки Хмельницької АЕС відключено від енергосистеми
Енергоблоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми після масованого ворожого обстрілу України 23 листопада, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.
"Енергоблоки ХАЕС відключені від енергосистеми. Причина повного знеструмлення - масові терористичні ракетні удари по об’єктах енергетики всієї країни", - написав він.
Окрім того, наразі відсутня напруга в більшості громадах Хмельницької області (крім Білогір'я, Теофіполя, Полонного та Волочиська).
Також частина міста без води.
Нагадаємо, сьогодні Росія влаштувала черговий масований обстріл України.
Усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС у Миколаївській області були аварійно зупинені через руйнування електромереж.
Окрім того, електропідстанція у Львівській області зазнала двох ракетних ударів.