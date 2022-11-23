ОВА: Чернігівська, Одеська та Кіровоградська області знеструмлені

Чернігівська, Одеська та Кіровоградська області знеструмлені через ракетні удари ворога по об’єктах енергетикиі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, голова Одеської ОВА Максим Марченко, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.

Чаус повідомив, що ремонті бригади вже працюють для ліквідації наслідків та відновлення електропостачання. Одночасно влада розгортає "Пункти незламності".

За словами Марченка, про будь які зміни в роботі електромереж будемо інформувати додатково.

"Ворожі прильоти по енергетичному об’єкту. Область, як і низка інших регіонів, без світла.

Не панікуйте! Бригади енергетиків починають аварійно - відновлювальні роботи".

Через російські обстріли диспетчерський центр НЕК "Укренерго" застосував аварійні відключення електроенергії по всій території України. Вони триватимуть протягом доби.