Данілов відреагував на новий масований ракетний удар Кремля
Кремль не доб'ється своїми обстрілами бажання України піти на переговори з країною-агресором, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні секретаря СНБО Олексія Данілова у Twitter.
"Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші "шахіди". Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини", — зазначив він.
За його словами, обстріли нашої країни викликають лише бажання "нищити рашистську потвору".
"З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони", — підкреслив Секретар СНБО.
Нагадаємо, 23 листопада росіяни нанесли черговий ракетний удар по багатьох регіонах України. В результаті обстрілів пошкоджені об'єкти інфраструктури, є влучання у житловий сектор, повідомляється про загиблих.