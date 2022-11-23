Чорна п'ятниця стартувала!Міжбанк всього за 6000 грн. на рік при оплаті карткою
Купити доступ

Данілов відреагував на новий масований ракетний удар Кремля

Данілов відреагував на новий масований ракетний удар Кремля
Фото: president.gov.ua

Кремль не доб'ється своїми обстрілами бажання України піти на переговори з країною-агресором, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні секретаря СНБО Олексія Данілова у Twitter.

"Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші "шахіди". Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини", — зазначив він.

За його словами, обстріли нашої країни викликають лише бажання "нищити рашистську потвору".

"З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони", — підкреслив Секретар СНБО.

Нагадаємо, 23 листопада росіяни нанесли черговий ракетний удар по багатьох регіонах України. В результаті обстрілів пошкоджені об'єкти інфраструктури, є влучання у житловий сектор, повідомляється про загиблих.

Новини

Популярні теми форуму

analytics