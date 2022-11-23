Данілов відреагував на новий масований ракетний удар Кремля

Кремль не доб'ється своїми обстрілами бажання України піти на переговори з країною-агресором, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні секретаря СНБО Олексія Данілова у Twitter.

"Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші "шахіди". Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини" , — зазначив він.

За його словами, обстріли нашої країни викликають лише бажання "нищити рашистську потвору".

"З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони" , — підкреслив Секретар СНБО.

Нагадаємо, 23 листопада росіяни нанесли черговий ракетний удар по багатьох регіонах України. В результаті обстрілів пошкоджені об'єкти інфраструктури, є влучання у житловий сектор, повідомляється про загиблих.