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На всіх українських АЕС проблеми через ракетні обстріли Росії

На всіх українських АЕС проблеми через ракетні обстріли Росії
Фото: Wikipedia

На трьох атомних електростанціях спрацював аварійний захист, Запорізька АЕС в режимі блекауту, повідомляє Ділова столиця.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. В "енергоатомі" заявили, що ці станції працюють у проєктному режимі, без генерації в енергосистему.

Радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі. В "Енергоатомі" відзначають, що після нормалізації роботи енергосистеми видачу електроенергії з АЕС буде поновлена.

Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми. За інформацією "Енергоатому", станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори в роботі. Радіаційний фон, як повідомляє регулятор, на майданчику ЗАЕС залишається в нормі.

Як повідомлялось, у середу, 23 листопада, Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України.

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